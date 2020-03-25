شرطة ديالى: القبض على قاتل فور ارتكابه جريمة بشعة بحق عائلة شقيقته

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على "قاتل" فور ارتكابه "جريمة بشعة" بحق عائلة شقيقته في ناحية جديدة الشط.

وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قاتلاً ارتكب جريمة بشعة بحق عائلة شقيقته في منطقة البو علكة في جديدة الشط والتي أدت إلى وفاة أحد أفراد العائلة وجرح خمسة أفراد وهم في حالة حرجة بعد الهجوم المسلح على منزلهم من قبل الجاني وتم نقلهم إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج".



وأضاف، أنه "فور وقوع الحادث الإجرامي الشنيع تم الإيعاز إلى قسم شرطة هبهب لاتخاذ الإجراءات الأمنية، وعلى الفور تمكنت قوة من شرطة هبهب من إلقاء القبض على الجاني بنفس وقت وقوع الجريمة وضبط بحوزته السلاح الذي ارتكب به جريمته الشنعاء وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل".