بالصور.. تعفير الكريعات

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن تعفير منطقة الكريعات في بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قيادة الفرقة الحادية عشر التابعة لقيادة عمليات بغداد، قامت بتعفير منطقة الكريعات بالكامل".
فيما قال قائد الفرقة العميد الركن عقيل السعدي ان "تعفير الكريعات تمبـ ١٠ عجلات للتخلص من فايروس كورونا".
الصور ادناه بعدسة علي جاسم
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