قبل رئيس الجمهورية برهم صالح "تحديا" من قبل رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي لدعم الفقراء ضمن حملة للتكافل الاجتماعي في الازمة التي تشهدها البلاد.
ورد رئيس الجمهورية، على تحدي الفتلاوي، مغردا بالقول "شكرا على المبادرة الطيبة، و اقبل التحدي، و هذا اقل الواجب منا للمساهمة في جهود مواجهة هذا الوباء".
واطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة "تحدي" للتكافل الاجتماعي واغاثة الفقراء في ازمة كورونا، استهدفت على وجه الخصوص المسؤولين العراقيين ورجال الاعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية يقبل تحديا للفتلاوي لدعم الفقراء في ازمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.