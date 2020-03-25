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رئيس الجمهورية يقبل تحديا للفتلاوي لدعم الفقراء في ازمة كورونا

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قبل رئيس الجمهورية برهم صالح "تحديا" من قبل رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي لدعم الفقراء ضمن حملة للتكافل الاجتماعي في الازمة التي تشهدها البلاد.
وكانت الفتلاوي قد قبلت عبر حسابها في موقع تويتر، تحديا من احدى النشاطات على الموضع، وبدورها نقلت هذا التحدي الى رئيسي الجمهورية والبرلمان وعدد من السياسيين.

ورد رئيس الجمهورية، على تحدي الفتلاوي، مغردا بالقول "شكرا على المبادرة الطيبة، و اقبل التحدي، و هذا اقل الواجب منا للمساهمة في جهود مواجهة هذا الوباء".

 

 

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واطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة "تحدي" للتكافل الاجتماعي واغاثة الفقراء في ازمة ، استهدفت على وجه الخصوص المسؤولين العراقيين ورجال الاعمال.

 

 

 

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