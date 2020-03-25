رئيس الجمهورية يقبل تحديا للفتلاوي لدعم الفقراء في ازمة كورونا

وكانت الفتلاوي قد قبلت عبر حسابها في موقع تويتر، تحديا من احدى النشاطات على الموضع، وبدورها نقلت هذا التحدي الى رئيسي الجمهورية والبرلمان وعدد من السياسيين.

ورد رئيس الجمهورية، على تحدي الفتلاوي، مغردا بالقول "شكرا على المبادرة الطيبة، و اقبل التحدي، و هذا اقل الواجب منا للمساهمة في جهود مواجهة هذا الوباء".