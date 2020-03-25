فيديو يشرح الفرق بين الكمامة الطبية والكمامة العادية.. مهم جداً

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لصيدلي لبناني يشرح الفرق بين الكمامات الطبية الزرقاء والكمامات العادية.

وقام الصيدلي باختبار الولاعة او القداحة حيث ارتدى الكمامة العادية السوداء وقام بنفخ الولاعة فانطفأت بدون جهدٍ كبير في النفخ ما يظهر أنها تسرّب الهواء أي النفس أي أنها تصيب الشخص القابل للشخص المريض بالعدوى ولا تقيه منها.

ثم عاد وارتدى الكمامة الطبية الزرقاء وأعاد التجربة نفسها إلا أن نار الولاعة لم تنطفئ رغم جهده بالنفخ بقوة، ما يعني أن هذه الكمامة لا تُسرِّب الهواء أي أنها تحبس نفس المريض داخلها وتساهم في عدم نقل العدوى في حال سعل أو عطس أو تنفس أو أخرج الرذاذ من فمه.

وقام الصيدلي أيضاً بقص الكمامة الطبية الزرقاء ليظهر الطبقات الثلاثة المكونة منها والتي تساهم في الحماية في حال كان مرتديها مريض او مصاب بفيروس كورونا.

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تجدر الاشارة الى ان الكمامات بجميع اشكالها لا تحمي من الاصابة بالعدوى في حال استمر مرتديها وضع يده عليها او على وجهه في حال كانت يداه قد لمستا مكان ملوّث او الفيروس مستقرّ عليه. لذا يجب غسل اليدين وتعقيمها باستمرار وتجنّب ملامسة الوجه والعيون.