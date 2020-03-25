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الملك سلمان يشدد حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

ذكرت وكالة الأنباء أن المملكة شددت حظرا جزئيا للتجول مفروضا في أنحاء البلاد بهدف الحد من انتشار فيروس ، ليشمل منع الدخول أو الخروج من الرياض ومكة والمدينة فضلا عن منع الانتقال بين مناطق المملكة بدءا من يوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن الأوامر التي أقرها الملك سلمان وسعت أيضا حظر التجول المفروض بالمدن الثلاث لمدة 21 يوما بدأت يوم الاثنين ليبدأ الساعة الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء ابتداء من يوم الخميس.

 

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