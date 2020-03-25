الملك سلمان يشدد حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة شددت حظرا جزئيا للتجول مفروضا في أنحاء البلاد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، ليشمل منع الدخول أو الخروج من الرياض ومكة والمدينة فضلا عن منع الانتقال بين مناطق المملكة بدءا من يوم الأربعاء.
وقالت الوكالة إن الأوامر التي أقرها الملك سلمان وسعت أيضا حظر التجول المفروض بالمدن الثلاث لمدة 21 يوما بدأت يوم الاثنين ليبدأ الساعة الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء ابتداء من يوم الخميس.
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