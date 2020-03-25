مصرع قائد مليشياوي و3 مرتزقة جنوبي طرابلس الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، مقتل قائد مليشياوي وثلاثة مرتزقة سوريين موالين لتركيا جنوب العاصمة الليبية طرابلس.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، إنه تم تصفية الإرهابي محمد الشاوش وثلاثة مرتزقة موالين لتركيا في محاولة هجوم على قوات الجيش في محور عين زارة جنوبي طرابلس .. وفق “العين“.

وخرقت المليشيات الهدنة الإنسانية لمكافحة وباء كورونا، ونفذت عدة هجمات متتالية علي المدن الليبية ومواقع للجيش الليبي.

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فيما حققت قوات الجيش الليبي تقدما كبيرا، حيث صدت سرايا المشاة التابعة للكتيبة 127مجحفلة هجوما للمليشيات، وطاردت عناصره بعد معركة طاحنة في محور عين زارة، وتقدمت إلى منطقة القبائلية وسط عين زارة.

كما صدت وحدات الجيش الليبي عدة هجمات في الفترة الماضية للمليشيات، حيث عثرت الكتيبة 152 مشاة بالقوات المسلحة الليبية، أثناء عملية الدوريات المستمرة لهم علي مجموعة من المفخخات التي كانت معدة للتفجير علي الطريق الرابط بين منطقة القريات والشويرف ممر العبور إلى الجنوب.

وأسقطت منصات الدفاع الجوي طائرة تركية مسيرة في منطقة صحراوية تبعد 100 كيلومتر جنوب حقل زلتن النفطي، وسط البلاد.

وتستمر المليشيات في خرق الهدنة المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وارتكاب جرائم حرب من بينها التهجير القسري للمدنيين بحجة إخلاء المنطقة للأعمال الحربية، والقصف العشوائي للمنازل.

وقبل الجيش الليبي بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار لتسهيل عمليات مواجهة انتشار فيروس كورونا إلا أن الجيش الليبي أعلن، الإثنين، أن المليشيات الإرهابية في طرابلس خرقت الهدنة الإنسانية وقصفت أحياء في مدينة ترهونة، غربي البلاد.