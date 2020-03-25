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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطباء يطلقون مبادرات لمواجهة كورونا في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أطلق مجموعة من الأطباء في ليبيا عددا من المبادرات والخدمات الطبية، لمساعدة المواطنين على مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وسجلت ليبيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا مساء الثلاثاء، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا .. وفق “العين“.
ومن ضمن تلك الخدمات "الاستشارات الطبية عن بعد" التي يقدمها أطباء من مدينة بنغازي، حفاظا على صحة المواطن من تفشي فيروس كورونا المستجد وتشجيع المواطنين على تطبيق تدابير الحجر المنزلي.
وقدمت نقابة الصيادلة في ليبيا قائمة للصيدليات التي تعمل على مدار 24 ساعة في مدينة بنغازي. كما بادرت فرق التوعية الميدانية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي بتقديم فكرة المسافات الآمنة بمركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري، حيث لقي الأمر ترحيبا واسعا.
أما في مدينة أجدابيا، فأطلقت هيئة السلامة الوطنية وبالتعاون مع فرق التوعية بجمعية الهلال الأحمر الليبي والمركز الوطني للأمراض السارية وعدد من منظمات المجتمع المدني بالمدينة والمتطوعين من الشباب حملة لتعقيم المحلات والدوائر الحكومية والعيادات العاملة بالمدينة والمستشفى المركزي بالمدينة.
كما أطلقت نقابة أطباء الأسنان مبادرة "هلا طبيب"، وهي خدمة يقدم فيها الطبيب المتطوع ردا على استفسار الشخص المريض عن طريق مكالمة هاتفية وتقديم كل ما يحتاجه المريض من إرشادات واستفسارات مجانا طيلة فترة الطوارئ بالبلاد.
يذكر أن السلطات في ليبيا اتخذت جملة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها حظر التجول وإيقاف الدراسة والمناسبات الاجتماعية والأنشطة الثقافية والتجمعات الكبرى.
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