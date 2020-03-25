شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات كورونا بأسبانيا.. 738 وفاة جديدة وتسجيل 7937 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 يواصل فيروس كورونا انتشاره في اسبانيا، حاصداً المزيد من الأرواح. Advertisements وأعلنت إسبانيا، الأربعاء، تسجيل 7937 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات لديها إلى 47610 كما أعلنت تسجيل 738 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3434 حالة.

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