شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. كورونا يُصيب ولي عهد بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل فيروس كورونا إلى العائلة الملكية في المملكة المتحدة "بريطانيا".



وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم الأربعاء أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا.

ولم تذكر الصحفية تفاصيل إضافية حول هذا الخبر.

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