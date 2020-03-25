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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الصحية في الصين تسجل 4 وفيات و47 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سجلت السلطات الصحية في الصين، الأربعاء، 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بينها 3 في هوباي الإقليم الواقع في وسط الصين، وكانت عاصمته ووهان أول مدينة سجلت فيها إصابات بالفيروس.
وأضافت السلطات أنها سجلت 47 إصابة إضافية لأشخاص وافدين، وليست هناك أي إصابة محلية.
ورفعت الصين، الأربعاء، الإجراءات الصارمة التي فرضت منذ أشهر في إقليم هوباي الصيني مركز وباء الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في العالم.
وأعلنت بكين، الثلاثاء، أن الحجر الذي فرض على 50 مليون شخص في ووهان منذ يناير/كانون الثاني سيلغى، ما يمنحهم إمكانية التنقل إذا كانوا في صحة جيدة. ولكن المدارس ستبقى مغلقة حاليا.
في المقابل، يتوجب على سكان ووهان الانتظار حتى 8 أبريل/نيسان ليتمكنوا من مغادرة المدينة.
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