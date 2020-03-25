شكرا لقرائتكم السعودية: آلية إعفاء الوافدين من المقابل المالي وتمديد إقامتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية آلية تطبيق قرارها السابق بإعفاء الوافدين من المقابل المالي حتى نهاية يونيو/حزيران 2020؛ في إطار جهود مكافحة تداعيات كورونا.

وقالت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه بالنسبة للوافدين من أصحاب المهن التجارية والمنتهية إقاماتهم من 18 مارس/ آذار الحالي وحتى 30 يونيو/ حزيران 2020 سيتم إعفاؤهم من المقابل المالي؛ وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم آليا لمدة 3 أشهر دون مقابل، ودون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات.

وأضافت مديرية الجوازات، أنه بالنسبة للوافدين من أصحاب المهن التجارية الذين لم تُستغل تأشيراتهم خلال فترة تعليق الدخول والخروج مؤقتاً من وإلى المملكة، سيتم تمديد تأشيرات الخروج والعودة للوافدين من أصحاب المهن التجارية التي لم تستغل خلال الفترة من 25 فبراير/ شباط وحتى 20 مارس/ آذار ، حيث سيتم التمديد لمدة 3 أشهر دون مقابل، وذلك آلياً من النظام دون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات.

وأوضحت أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين أصدروا تأشيرات خروج نهائي لعمالتهم وانتهت مدة صلاحية إقاماتهم فإنه بعد الانتهاء من التمديد آليا لفترة إقامات الوافدين الخاصة بهم لمدة 3 أشهر دون مقابل من "المهن التجارية" المنتهية إقاماتهم من 18 مارس/ آذار وحتى 30 يونيو/ حزيران 2020؛ فإنه بإمكان أصحاب الأعمال إلغاء تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً عبر منصتي (أبشر أعمال ومقيم) لعمالتهم، دون مراجعة مقرات الجوازات.