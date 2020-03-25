جلسة لمجلس الوزراء غدا في القصر الجمهوري وعلى جدول أعماله 5 نقاط

يعقد ​مجلس الوزراء​ جلسة يوم غد عند ​الساعة​ 11 صباحا في القصر الجمهوري وعلى جدول أعماله 5 نقاط هي: 1- إستكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي. 2- لإستكمال البحث في الأوضاع الإقتصادية والغجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب إعلان التعبئة العامة. 3- البحث في تمديد فترة التعبئة العامة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا. 4- تحديد كلفة كشف وعلاج المصابين بكورونا. 5- تعيينات مختلفة: نواب حاكم مصرف لبنان، أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، أعضاء هيئة الأسواق المالية، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

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