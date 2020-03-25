اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع: لإلتزام المنازل وتطبيق قرار التعبئة العامة

دعا إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في ببنين - العبدة لضرورة إلتزام المنازل كحلٍ أفضل وأنسب للعلاج من مرض فايروس كورونا، مطالبا بـ"تدخل الدولة لتطبيق قرار التعبئة العامة بعد حالات التسيب واللا مبالاة التي بدأت في عدة بلدات عكارية".
كما طالب الهيئة العليا للإغاثة بتقديم المعونات الغذائية للكثير من العائلات التي تعطلت أعمالها وبالأخص للمحجورين منزلياً، مناشدا الجمعيات الدولية الإسراع في مساندة العكاريين الذين هم بالأصل يرزحون تحت وطأة الحرمان و الفقر والعوز.
كما دعا إلى "الإلتزام بقرار سماحة مفتي الجمهورية بإقفال المساجد وتعليق صلوات الجماعة، ودعم المستشفى الحكومي بعكار حتى يتسطيع استيعاب الحالات التي قد تطرأ". وشدد على "ضرورة البحث في سبل تعزيز الأمن الغذائي للقرى والبلدات العكارية في ظل الأزمة ".
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