اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع: لإلتزام المنازل وتطبيق قرار التعبئة العامة

دعا إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في ​ببنين​ - ​العبدة​ لضرورة إلتزام المنازل كحلٍ أفضل وأنسب للعلاج من مرض فايروس ​كورونا​، مطالبا بـ"تدخل ​الدولة​ لتطبيق قرار التعبئة العامة بعد ​حالات​ التسيب واللا مبالاة التي بدأت في عدة بلدات عكارية".

كما طالب ​الهيئة العليا للإغاثة​ بتقديم المعونات الغذائية للكثير من العائلات التي تعطلت أعمالها وبالأخص للمحجورين منزلياً، مناشدا الجمعيات الدولية الإسراع في مساندة العكاريين الذين هم بالأصل يرزحون تحت وطأة الحرمان و ​الفقر​ والعوز.

كما دعا إلى "الإلتزام بقرار سماحة مفتي ​الجمهورية​ بإقفال المساجد وتعليق صلوات الجماعة، ودعم ​المستشفى الحكومي​ بعكار حتى يتسطيع استيعاب الحالات التي قد تطرأ". وشدد على "ضرورة البحث في سبل تعزيز ​الأمن​ الغذائي للقرى والبلدات العكارية في ظل ​الأزمة​ ".