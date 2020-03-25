بلدية برجا: إعادة فتح المحال التجارية والاسواق وعدم إقفالها طيلة أيام الاسبوع

أعلنت ​بلدية برجا​ في بيان أنه "بعد قرارات السلطات الرسمية المختصة والمتعلقة بعدم اقفال المحال التجارية وحصر دوام العمل، وذلك منعاً للاكتظاظ، فإن بلدية برجا وخلية ​الأزمة​ قررت، نزولاً عند رغبة السلطات، إعادة فتح المحال التجارية والاسواق وعدم إقفالها طيلة أيام الاسبوع"، مشيرة الى أنه حرصاً منا على سلامة وصحة أهلنا في برجا، نطالبكم بكل محبة وأمل، أن تلتزموا منازلكم ولا تخالطوا الآخرين الا للضرورة القصوى، وكذلك ان تبتعدوا عن الازدحام وعن التواصل المباشر. خيارنا وهدفنا الوحيد هو حماية اهلنا في برجا من هذا الوباء الخبيث".

ولفتت الى أنه "وبما أن لا إمكانية بالعمل ضمن خطة طوارئ خارج إطار القرارات الصادرة، ف​السلاح​ الوحيد هو الحجر المنزلي الذاتي والتزام المنازل بشكل تام من منطلق المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية"، مشددة على أن "خيارنا وقراراتنا كانت ومازالت الهدف منها حماية حياة أهلنا وصحتهم".