أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن عناصر من ​الدفاع المدني​ في مركز ​راشيا الفخار​، أطلقوا بالتعاون مع ​الصليب الأحمر اللبناني​ و​البلديات​ حملة تعقيم في منطقة ​العرقوب​ استكمالا للحملة التي أطلقها مركز الدفاع المدني في حاصبيا لمجابهة خطر فيروس ​الكورونا​ ويشتمل الحملة كافة الشوارع والأماكن العامة والمحلات التجارية كما السيارات التي تدخل المنطقة. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عناصر من الدفاع المدني أطلقوا حملة تعقيم في منطقة العرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.