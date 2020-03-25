فؤاد ايوب: باشرنا التدريس عن بعد الاسبوع الماضي ببعض كليات الجامعة

لفت رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد ايوب​ الى انه "يجب ان نحافظ على مصلحة طلابنا بانتظار عودة الحياة الى طبيعتها من هنا كان التوجه للتعليم عن بعد وهو اجراء جديد بالنسبة لجامعتنا"، مشيرا الى أننا "ارتأينا من الافضل ممارسة ​اللامركزية الادارية​ في التعلم وطالبنا العمداء بتحضير المادة التي تتوافق مع التعليم عن البعض واعتماد التعليم التفاعلي من خلال التعليم المباشر مع ​الطلاب​ وهكذا تركنا للعمداء الخصوصية"، مشددا على أن "بعض الكليات باشرت التدريس عن بعض الاسبوع الماضي ونحن نعتمد تجربة جديدة علينا وسنحاول التقليل من السيئات بتعاون الجميع".

ورأى أن "آراء الطلاب مختلفة بالنسبة للتقنية ​الجديدة​ فمنهم يرجب ومنهم لا ونحن نركز على

المعوقات التعليمية تعيق التعليم لديهم ومنها كلفة الانترنيت، عدم وجود انترنيت في القرى النائية، الزحمة في المنزل"، مؤكدا أنه "وبعد انتهاء الازمة ستعوض على الطلاب الذين واجهتهم المعوقات من التعليم عن بعد".