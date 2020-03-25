لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بعد النداءات التي اطلقها ​اللبنانيون​ في اكثر من دولة ومنهم عالقين في المطارات اصبح لزاما على ​الحكومة​ مجتمعة والوزراء خاصة المعنيين وضع خطة سريعة لإعادة من يمكن إعادته وتأمين متطلبات من لا تسمح الظروف بإعادتهم بأسرع وقت"، مشددا على أن "هذا واجب ومسؤولية وطنية لا يمكن للحكومة التهرب منها تحت اية ذريعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: لوضع خطة لإعادة اللبنانيين العالقين في المطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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