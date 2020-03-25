افاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأن ​بلدية كفررمان​ منعت التجول في البلدة الا لاصحاب الامور الخاصة وتحت طائلة المسؤولية. كما اقامت بلدية كفرتبنين حواجز دققت خلالها في هوية الاشخاص الداخلين الى البلدة وهم من خارجها واعادتهم من حيث اتوا كما عملت على تعقيم ​شاحنات​ الخضار والسيارات من ضمن خطة لادارة الازمة. في هذا الوقت سيرت القوى العسكرية والامنية دوريات مؤللة في ​مدينة النبطية​ للتأكد من التزام الاقفال والحجر الذي حيث كان الالتزام شاملا .

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بلدية كفررمان تمنع التجول وبلدية كفرتبنين تقيم حواجز التدقيق بالهويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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