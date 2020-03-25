فضل الله طالب الحكومة بمساعدة اللبنانيين العالقين في الخارج

جدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله مطالبته للحكومة بالمساعدة العاجلة للبنانيين العالقين في الخارج لا سيما الدول التي تفشّى فيها الوباء وفي مقدمتها إيطاليا التي نتضامن مع شعبها المصاب.
ولفت في تصريح له اليوم إلى ان من بين العالقين الطلاب الذين لا يحصلون على المال من تحويلات ذويهم بسبب الإجراءات الظالمة للمصارف، وعالقون في الخارج وغير قادرين على العودة إلى بلدهم، لذلك على الحكومة أن تجد وسيلة لمساعدة اللبنانيين في الخارج بكل السبل الممكنة، لأن الدولة مسؤولة عن مواطنيها المقيمين والمغتربين.
وأكد "ضرورة التضامن الوطني وتعاون الجميع لمواجهة هذا الوباء وعدم التمييز بين لبناني وآخر ومنطقة وأخرى والتعاطي بحس إنساني بعيدا عن الخصومات السياسية، وبخطاب توعوي أخلاقي، وعلينا جميعًا أن نكون في هذه الحرب في خندق واحد لمواجهة عدو تعجز عنه دول كبرى تسخر إمكاناتها الضخمة. بينما دولتنا تحاول مكافحته بما توفر لها من إمكانيات على تواضعها، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع، ووضع اليد اللبنانية باليد الأخرى، ومفتاح النجاح يبقى بيد المواطن أيا تكن الخطط والإجراءات فمن خلال التزامه تعليمات الجهات المختصة نستطيع التغلب على هذا البلاء".
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