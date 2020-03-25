قامت إحدى الـ"​سوبرماركت​" في منطقة الحدت، بحصر أعداد الدخول إليها بشخص أو شخصين على الإكثر، وعلى الإثر شهد مدخلها تجمعا لعدد من المواطنين، الذين ينتظرون دورهم للدخول من دون أي حماية لجهة المسافة بين الأشخاص.

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كانت هذه تفاصيل خبر تجمع لمواطنين أمام مدخل سوبرماركت في الحدت بعد حصرها أعداد الدخول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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