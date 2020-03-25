طرابلسي: تحية لكل من يدفع بالتربية في لبنان نحو الحداثة

علق النائب ​إدغار طرابلسي​ على إطلاق التعليم عن بعد، معتبرا أنه "فجر يوم جديد. لا عودة الى الوراء، انتصر التعلّم عن بُعد. لم يعد باستطاعة أحد أن يُعرقل إقرار اقتراحي لقانون التعلّم عن بُعد الذي قدمته الى ​المجلس النيابي​ في 20 اذار 2019"، موجها التحية الى "كل من يدفع بالتربية في ​لبنان​ نحو الحداثة".

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