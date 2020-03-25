إصلاح الاعطال في أنابيب خط الغاز العربي في خراج المقيطع تلحياة

أنجزت الفرق الفنية التابعة لادارة منشآت نفط ​طرابلس​ إصلاح الاعطال التي حصلت على أنابيب ​خط الغاز​ العربي، نتيجة الاعتداء الذي نفذه مجهولون يوم أمس في خراج بلدة المقيطع- تلحياة عبر ثقب أحد الانابيب بآلات حادة، الامر الذي كاد يتسبب بكارثة كبيرة في محيط موقع التعدي الذي وضعت عليه حراسة أمنية طيلة الليلة الماضية لمنع أي كان من الاقتراب.

وحضر الى الموقع المعتدى عليه رؤساء بلديات منطقة ​سهل عكار​، في إطار متابعتهم لهذه القضية، والتقوا الفريق الفني العامل على إصلاح الانبوب، مبدين استنكارهم لما حصل ومطالبين ​القوى الامنية​ المعنية والقضائية بتسريع التحقيقات في هذا الملف، لكشف المعتدين ومعاقبتهم ايا كانوا، لاسيما وانها ليست المرة الاولى التي يتم فيها الاعتداء على أنابيب ​النفط​ في سهل عكار، مع ما تشكله هذه التعديات من مخاطر كبيرة على أبناء المنطقة التي تعبرها أنابيب البترول والغاز من نقطة ​العبودية​ الحدودية وحتى محطة ​دير عمار​.