كشف رئيس بلدية ​المريجات​ جمال مشعلاني في حديث لـ"النشرة" عن "الاشتباه بحالة مصابة ب​فيروس كورونا​ في البلدة لسيدة كانت خارج ​لبنان​"، مؤكدا أنه "تم نقل السيدة الى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ بواسطة ​الصليب الاحمر​ لاجراء الفحوصات اللازمة"، مشددا على أنه "لا شيء مؤكد حتى ​الساعة​ بإنتظار صدور نتائج الفحوصات غداً". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية المريجات لـ"النشرة": نقل سيدة الى مستشفى بيروت لإجراء فحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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