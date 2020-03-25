دياب: نأمل ان يزول كابوس وباء كورونا عن اللبنانيين بمساعدة اللبنانيين أنفسهم

أعرب رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي عن أمله بأن "يكون ​عيد البشارة​ بشارة قريبة بخلاص ​لبنان​ من أزماته وأن يزول كابوس وباء ​كورونا​ عن اللبنانيين بمساعدة اللبنانيين أنفسهم نتضرّع إلى الله أن يمنحنا بشارة خير".

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