السعودي لـ "النشرة": بلدية صيدا في حالة طوارىء ونعمل على خطين التجهيز الصحي والاغاثة الانسانية

شدد رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​، على أهمية التزام المواطنين بالحجر المنزلي الطوعي، على اعتباره خطوة هامة جدا في مواجهة تفشي فيروس "​الكورونا​"، مشيرا الى ان "بلدية صيدا التي أعلنت حالة الطوارىء، تعمل على خطين متوازيين، متابعة تجهيز "​مستشفى صيدا الحكومي​"، ليكون جاهزا لاستقبال ​حالات​ "الكورونا"، ومساعدة أبناء المدينة في ضائقتهم المعيشية والاجتماعية حتى نتمكن من تجاوز المرحلة بسلام.

وقال السعودي لـ "​الخليج 365​"، ان المدينة تلتزم بـ "التعبئة العامة" وحالة الطوارىء الصحية"، و​البلدية​ في حال انعقاد دائم لمتابعة اي طارىء، اليوم قمنا بتوزيع 1200 حصة تموينية ومواد التنظيف والتعقيم، في تعمير ​عين الحلوة​، والاسبوع المقبل ان شاء الله في ​صيدا القديمة​"، موضحا ان "ترتيب الحصص تطلب بعض الوقت لانجازها"، مشيرا الى اننا "بدأنا بجمع كل "الداتا" عن الحالات الفقيرة ومن ذوي الدخل المحدود والمتعففة من اجل توزيع مساعدة المليار ليرة لبنانية وفق الاصول المرعية الاجراء، وسنطلق في الايام المقبلة "حملة التبرعات" من أجل بلسمة أي جراح ومساندة كل المحتاجين، نحن في صيدا عائلة واحدة وستكون متكاتفة ومتضامنة كالعادة في الازمات والملمات.

وعن تجهيز ​المستشفى الحكومي​ لاستقبال حالة "الكورونا"، أوضح السعودي ان وفدا من ​مجلس الانماء والاعمار​ قام بتفقده اليوم واعداد دراسة باحتياجاته، ونأمل انجاز المرحلة الاولى من التجهيز في نهاية الاسبوع، والعمل جار على تخصيص مصعد ومدخل خاص، وفي الوقت نفيه نتعاون مع كل ​المستشفيات الخاصة​ لانشاء لجنة منها تواكب مرحلة الطوارىء الصحية، وكل القوى الصيداوية متعاونة وحريصة على الاستعداد بأسرع وقت ممكن، مؤكدا ان "حملات الرش والتعقيم والتوعية مستمرة"، موجها "التحية لأبناء المدينة وأقول لهم علينا بالصبر والالتزام بالمنازل.. وان شاء نتجاوز المرحلة بسلام".