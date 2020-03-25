بلدية كفرعقا: إصابة عاملتين من خارج الكورة في معمل الزعني في بصرما بكورنا

أعلنت بلدية كفرعقا في ​الكورة​، في بيان "إصابة عاملتين من خارج الكورة في معمل الزعني في بصرما، ب​فيروس كورونا​". وطلبت من كل العاملين في المعمل وعائلاتهم "التزام الحجر الصحي الإلزامي في منازلهم وعدم الخروج". وأكدت جهوزيتها لتأمين كل المستلزمات لهذه العائلات.

من جهتها، أصدرت شركة "الزعني" في بصرما - الكورة، بيانا توضيحيا أعلنت فيه اتخاذها معايير السلامة كافة، منذ بدأ انتشار وباء الكورونا، من فحص الحرارة لكل موظف الى تعقيم المعامل ومنع أي زائر من الدخول إلى مركزها.

وأشارت الى أن "مندوبي المبيعات في الشركة باتوا يعملون من منازلهم منعا للاختلاط بالموظفين، ولكن هذا الوباء لا يمكن تعقبه بالعين المجردة، ولأنه لا يمكن لاحد ضبط أي موظف يعود الى منزله ويختلط بأفراد عائلته، اصيب موظفان في المعمل من منطقة زغرتا، فما كان من إدارة المعمل إلا ايقاف العمل لأسبوعين لاحصاء أي حالات جديدة، ومن ثم العودة بعديد مصغر، لضمان استمرار تأمين لقمة العيش لمئات العائلات التي تعتاش من هذه الشركة التي لم تغلق أبوابها حتى في أحلك أيام الحرب".