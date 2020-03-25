حتي: سفارات لبنان ولجنة إدارة الأزمات تتابع أوضاع اللبنانيين في الخارج وتوجّههم

أعلن وزير الخارجية ​ناصيف حتي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "سفارات ​لبنان​ في الخارج ولجنة إدارة الأزمات في ​وزارة الخارجية​ تتابع أوضاع اللبنانيين في الخارج وتوجّههم وتعمل على خلق شبكة إتّصال وتواصل بين اللبنانيين و​الدولة​".

وفي السياق، أجرى عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي اتصالا بوزير الخارجية ناصيف حتي، وعرض معه لأوضاع العديد من المغتربين اللبنانيين في الخارج، لا سيما الطلاب منهم، والذين تقطعت بهم السبل ويرغبون بالعودة، او الذين لم يعد باستطاعتهم إكمال دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا.

وابلغ حتي، الموسوي انه سيطرح هذه النقطة على جدول اعمال مجلس الوزراء يوم غد، معلنا انه ابلغ السفارات في الخارج بضرورة مساعدة اللبنانيين بكل السبل وانه وضع خطة أولية تقوم على: حث السفراء والقناصل المعتمدين على مساعدة الطلاب وغيرهم بقدر ما تسمح موازنات السفارات. اعتماد خط ساخن في كل السفارات والقنصليات يستطيع اللبنانيون في الخارج الاتصال به لطلب او لتقديم المساعدة من جانب المقتدرين منهم. حث الجاليات والفعاليات الاغترابية على تقديم يد العون والمساعدة والتبرع لابناء وطنهم، وخصوصا الطلاب المحتاجين في الدول الموجودين فيها.

وقد عبر الموسوي عن تقديره للجهود التي يبذلها وزير الخارجية وطاقم الوزارة في الخارج ما يقدم صورة إيجابية عن التضامن اللبناني في هذه المحنة.