أعلنت ​وزارة الداخلية الأفغانية​ "ارتفاع حصيلة الهجوم على معبد للسيخ إلى 25 قتيلا و 8 جرحى​​​​​​". وكان "تنظيم داعش أعلن عبر وكالة "أعماق" تبنيه للهجوم على معبد للشيخ والهندوس في كابول. وكان الناطق بإسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان أعلن في حديث للوكالة "فرانس برس" أنه "حوالي الساعة 07,45 (03,15 ت غ) اقتحم عدد من المهاجمين معبدا للسيخ والهندوس في ​كابول​"، موضحا أن "الناس عالقون في داخل المبنى وقوات الأمن تحاول إنقاذهم". ونفى الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أي علاقة للحركة بالهجوم.

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