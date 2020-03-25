الخارجية الإيرانية: العدوان في اليمن لم يخلف سوى الدمار

رأت زارة ​الخارجية الإيرانية​، ان "العدوان لم يخلف سوى الدمار وقتل الأبرياء وحول اليمن إلى بلاد مدمرة و​الحياة​ العامة إلى آلام من خلال تدمير ​البنى التحتية​ فيها". ولفتت إلى ان "الحظر الظالم واللاإنساني والجرائم جعلت من الوضع في اليمن أكبر مأساة إنسانية عالمية في القرن الحالي"، واضافت "العدوان على اليمن يتواصل في ظل تغاضي ​أميركا​ وبعض الدول عن جرائم الحرب التي يرتكبها الغزاة".

يذكر ان ​السعودية​، تقود تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة ​صنعاء​ ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "​أنصار الله​" هجمات بطائرات بدون طيار، و​صواريخ​ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.