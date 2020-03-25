الخارجية الإيرانية: العدوان في اليمن لم يخلف سوى الدمار

رأت زارة الخارجية الإيرانية، ان "العدوان لم يخلف سوى الدمار وقتل الأبرياء وحول اليمن إلى بلاد مدمرة والحياة العامة إلى آلام من خلال تدمير البنى التحتية فيها". ولفتت إلى ان "الحظر الظالم واللاإنساني والجرائم جعلت من الوضع في اليمن أكبر مأساة إنسانية عالمية في القرن الحالي"، واضافت "العدوان على اليمن يتواصل في ظل تغاضي أميركا وبعض الدول عن جرائم الحرب التي يرتكبها الغزاة".
يذكر ان السعودية، تقود تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
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