أعلنت السلطات اليابانية إصابة 2 من موظفي سفارتها في واشنطن بفيروس كورونا.
وكانت وزارة الخارجية اليابانية حذرت مواطنيها من خطر السفر إلى الولايات المتحدة، ما لم يكن اضطراريا، معلنة أنها ستخضع العائدين من الولايات المتحدة إلى حجر صحي مدة 14 يوما.
من جهتها، كشفت منظمة الصحة العالمية ان هناك تسارعا كبيرا بعدد المصابين بالولايات المتحدة وقد تتحول إلى مركز لتفشي الفيروس، معلنة أن 85 في المئة من إصابات كورونا حول العالم سجلت في أميركا وأوروبا.
ولفتت الى هناك توقعات بزيادة عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا حول العالم مع استمرار تسجيل حالات إصابة جديدة، مشيرة الى وجود بارقة أمل في إيطاليا بعد تسجيل عدد أقل من الإصابات والوفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات اليابان تعلن إصابة 2 من موظفي سفارتها في واشنطن بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.