سلطات اليابان تعلن إصابة 2 من موظفي سفارتها في واشنطن بفيروس كورونا

أعلنت السلطات اليابانية إصابة 2 من موظفي سفارتها في ​واشنطن​ ب​فيروس كورونا​.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية حذرت مواطنيها من خطر السفر إلى الولايات المتحدة، ما لم يكن اضطراريا، معلنة أنها ستخضع العائدين من الولايات المتحدة إلى حجر صحي مدة 14 يوما.

من جهتها، كشفت ​منظمة الصحة العالمية​ ان هناك تسارعا كبيرا بعدد المصابين بالولايات المتحدة وقد تتحول إلى مركز لتفشي الفيروس، معلنة أن 85 في المئة من إصابات كورونا حول العالم سجلت في أميركا وأوروبا.

ولفتت الى هناك توقعات بزيادة عدد الوفيات نتيجة ​فيروس كورونا​ حول العالم مع استمرار تسجيل ​حالات​ إصابة جديدة، مشيرة الى وجود بارقة أمل في إيطاليا بعد تسجيل عدد أقل من الإصابات والوفيات.