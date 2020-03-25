السيسي والملك عبد الله يتوصلان إلى اتفاق بشأن مكافحة فيروس "كورونا"

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات بشأن مكافحة فيروس كورونا.
ولفت المتحدث باسم الحكومة المصرية بسام راضي، الى إن الاتصال تناول "التباحث حول جهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق بشأن التواصل والتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس والوقاية الصحية".
كما جرت خلال الاتصال مناقشة بعض موضوعات العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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