قصر بكنغهام:الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز المصاب بكورونا 12 آذار

أعلن القصر الملكي في ​بريطانيا​ "بكنغهام" أن الملكة إليزابيث التقت ​الأمير تشارلز​ آخر مرة في 12 آذار، أي قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلا للعدوى"، مؤكدا أن الملكة إليزابيث لا تزال تتمتع بصحة جيدة.

وأعلن القصر الملكي البريطاني، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ب​فيروس كورونا​ المستجد (​كوفيد 19​)، مشيرا الى أن الأمير تشارلز موجود في قصره في ​اسكتلندا​ ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته التي جاءت نتيجة الفحص الخاص بها سلبية، مبينا أن "أعراض أمير ويلز خفيفة لكنه بخلاف ذلك لا يزال في صحة جيدة وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد".