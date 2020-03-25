أعلن القصر الملكي في بريطانيا "بكنغهام" أن الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز آخر مرة في 12 آذار، أي قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلا للعدوى"، مؤكدا أن الملكة إليزابيث لا تزال تتمتع بصحة جيدة.
وأعلن القصر الملكي البريطاني، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا الى أن الأمير تشارلز موجود في قصره في اسكتلندا ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته التي جاءت نتيجة الفحص الخاص بها سلبية، مبينا أن "أعراض أمير ويلز خفيفة لكنه بخلاف ذلك لا يزال في صحة جيدة وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد".
كانت هذه تفاصيل خبر قصر بكنغهام:الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز المصاب بكورونا 12 آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.