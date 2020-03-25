الصحة الإندونيسية: 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، أن هناك 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات في البلاد إلى 790. ولفت إلى ان "ثلاثة أشخاص آخرين توفوا ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 58"، كاشفا أن 31 شخصا تعافوا من المرض.
يذكر أن عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل حول العالم 19 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في العالم أكثر من 428 ألف حالة، في حين يقترب عدد المتعافين من 110 آلاف شخص.
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