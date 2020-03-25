الدفاع الروسية: بوتين يأمر الجيش برفع جاهزيته لمواجهة كورونا عند الضرورة

ذكرت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "الئريس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أمر برفع جاهزيته لمواجهة كورونا عند الضرورة".

هذا وأعلنت روسيا اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد إلى 658 إصابة.

واشارت نائب رئيس الوزراء الروسي، ناتيانا غوليكوفا خلال اجتماع المجلس التنسيقي الروسي لمكافحة الفيروس الى انه "حتى الآن هناك 658 حالة في 55 إقليما في روسيا، تعافى 29 شخصا، ويوجد الآن 112 ألف شخص تحت الإشراف في العزل الذاتي".

من ناحيته أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، أن 163 حالة إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية في 20 إقليما، مشيرا إلى أن 120 من هذه الإصابات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو.

كما أعلن المركز عن مغادرة 5 أشخاص مستشفيات موسكو بعد تعافيهم وبذلك يبلغ عدد المتعافين 29 شخصا.