البابا فرنسيس يرفع صلاة الابانا من الفاتيكان بمناسبة عيد البشارة

يرفع ​البابا فرنسيس​ صلاة الابانا من ​الفاتيكان​ بمناسبة ​عيد البشارة​. وكان البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكانقد قال خلال أيام المحنة هذه بينما ترتعب البشرية أمام تهديد وباء الكورونا أريد أن اقترح على جميع المسيحين أن يوحدوا اصواتهم نحو السماء بصلاة الابانا الأربعاء 25 آذار ظهرا، وقت صلاة يوم الجمعة 27 آذار عند السادسة مساء على مذبح بازيليك القديس بطرس والساحة خالية، داعيا الجميع من الان للمشاركة روحيا عبر وسائل الاتصال سنسمع كلمه الرب سنرفع الصلاة والدعاء وسنسجد القربان المقدس في الختام البركة ورسالة لروما والعالم ونعمة الغفران الشامل، مضيفا أن انتشار فيروس تواجهه بالصلاة الجماعية والمحبة فلنبقي متحدين.

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