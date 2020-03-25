بيسكوف: بوتين يشعر أنه بخير بعد زيارته للمشفى المخصص لمرضى كورونا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي زار مستشفى في كوموناركا في موسكو الجديدة حيث يوجد مركز الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، يشعر بأنه بصحة جيدة.
وأكد بيسكوف في رده على الصحافيين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بأنه بخير بعد زيارته إلى المشفى المخصص للمصابين بفيروس كورونا في منطقة كوموناركا في موسكو".
وحول سؤال عن سبب مصافحة الرئيس بوتين لرئيس الأطباء في المشفى باليد خلافا لتوصيات الخبراء، أجاب بيسكوف: "لا أعرف. لا أستطيع أن أشرح لك"، مضيفا: "الرئيس الروسي يصافح محاوريه، وهو يواصل فعل ذلك، بالطبع مع كل الاحتياطات وإجراءات التعقيم".
وتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس أطباء مستشفى في منطقة كوموناركا بموسكو خصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالشكر على تنظيم العمل.
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