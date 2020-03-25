وزير الدفاع الإسرائيلي: سنشهد نسبة كبيرة من حالات الكورونا الخطيرة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت "أننا نقترب من موجة إصابات شديدة بفيروس كورونا وسنشهد نسبة كبيرة من الحالات الخطيرة".
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوعزت إلى قيادات الجيش خلال اجتماع عقد منذ أيام إلى وحداتها المعنية وفي مقدمتها قيادة الجبهة الداخلية بالاستعداد لاحتمال اتخاذ قرار لمجابهة فيروس كورونا.
ويستند هذا الطلب الى قرار اتخذته الحكومة عام 2006 عندما كان أيهود أولمرت رئيس الوزراء يقضي بتكليف وزارة الدفاع بتشكيل طاقم خاص لإدارة أزمات، بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية والهيئة المسؤولة عن إدارة المرافق العامة في حالات الطوارئ
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