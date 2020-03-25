ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في اسبانيا إلى 47610

أفادت قناة "الجزيرة" بأن السلطات في ​اسبانيا​ سجلت 5552 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47610. وكانت وزيرة ​الصحة​ الإسبانية قد أعلنت أن عدد الوفيات في ثاني بلد أوروبي تضررا بالجائحة بعد ​إيطاليا​ ارتفع إلى 2696 شخصا حتى أمس. يذكر انه لا يسمح للإسبان الخروج من بيوتهم بشكل فردي ومع الإبقاء على مسافات في ما بينهم إلا لشراء الحاجيات الأساسية أو الذهاب إلى العمل في حال تعذر العمل عن بعد أو لتنزيه كلابهم لفترة قصيرة. ولم تستبعد السلطات مع ذلك اتخاذ إجراءات أكثر حزما، آملة بلوغ الوباء ذروته في الأيام المقبلة.

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