إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا

أعلن متحدث بإسم القصر الملكي البريطاني أن نتائج اختبار ولي العهد ​الأمير تشارلز​ إيجابية، أي أنه يعاني من فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أن "أعراض أمير ويلز خفيفة لكنه بخلاف ذلك لا يزال في صحة جيدة وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد".

وأكد أن "الأمير تشارلز ودوقة كورنوال في حالة عزل في منزلهما في ​اسكتلندا​"، لافتا الى أنه "تم فحص الدوقة للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد اعلن فرض قيود صارمة جديدة على ممارسات الحياة اليومية للحد من انتشار فيروس كورونا. وطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الضرورية أو أداء تمرينات رياضية يومية أو لقضاء حاجة طبية ملحة، علاوة على الذهاب إلى العمل طالما كان ذلك "ضروريا للغاية".

ترجمة "النشرة"