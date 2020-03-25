توقيف 410 أشخاص في تركيا على خلفية نشر محتوى استفزازي حول كورونا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال مقابلة مع قناة "24 تي في"، عن "توقيف 410 أشخاص على خلفية نشر محتوى استفزازي ومشاركتهم منشورات لا أساس لها حول فيروس كورونا المستجد"، مشددا على أن "العملية القضائية متواصلة".
ودعت الحكومة التركية منذ عدة أيام إلى عدم الاعتماد على المعلومات المغلوطة التي من شأنها إثارة الهلع حيال جائحة كوفيد 19.
وتسجل تركيا حتى الآن 1872 حالة إصابة إضافية بالفيروس بينها 44 وفاةً، وفق أرقام رسمية نشرت مساء الثلاثاء.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس المستجد، كفرض الحجر على المسنين وإغلاق المدارس.
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