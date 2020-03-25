توقيف 410 أشخاص في تركيا على خلفية نشر محتوى استفزازي حول كورونا

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ خلال ​مقابلة​ مع قناة "24 تي في"، عن "توقيف 410 أشخاص على خلفية نشر محتوى استفزازي ومشاركتهم منشورات لا أساس لها حول ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشددا على أن "العملية القضائية متواصلة".

ودعت ​الحكومة التركية​ منذ عدة أيام إلى عدم الاعتماد على المعلومات المغلوطة التي من شأنها إثارة الهلع حيال جائحة ​كوفيد 19​.

وتسجل ​تركيا​ حتى الآن 1872 حالة إصابة إضافية بالفيروس بينها 44 وفاةً، وفق أرقام رسمية نشرت مساء الثلاثاء.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس المستجد، كفرض الحجر على المسنين وإغلاق ​المدارس​.