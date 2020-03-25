اختناقات في حركة المرور بعد فتح مقاطعة هوباي أبوابها مجددًا

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ماشينغ: مع إعادة فتح أبوابها الأربعاء بعد شهرين من الحجر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تشهد مقاطعة هوباي الصينية ازدحاما شديدا في القطارات والحافلات واختناقات في حركة السير.

أمام محطة ماشينغ المدينة التي تضم 800 ألف نسمة اصطف حشد يرافقه أطفال تحت المطر ليتمكن من شراء بطاقة سفر ومغادرة المقاطعة المنقطعة عن أنحاء البلاد منذ نهاية يناير. ولم تسمح السلطات المحلية لفريق من وكالة فرانس برس بالخروج من محطة القطارات للتحدث إلى المسافرين.

كانت الحكومة الصينية أعلنت الثلاثاء أن القيود على التنقلات سترفع ببعض الشروط اعتبارا من منتصف الليل لكامل مقاطعة هوباي باستثناء كبرى مدنها ووهان حيث ظهر الفيروس في نهاية 2019 قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم. ولن يرفع الحجر المفروض على 11 مليون نسمة قبل الثامن من ابريل.

يبلغ عدد سكان المقاطعة خمسين مليون نسمة وشهدت الانتشار الأكبر للوباء الذي أدى إلى وفاة حوالى 3300 شخص في الصين من أصل أكثر من ثمانين ألف أصيبوا بالفيروس.

وتم فرض إغلاق المقاطعة قبل العطلة الطويلة لرأس السنة الصينية التي عاد فيها ملايين العاملين المهاجرين في مدن شرق البلاد وجنوبها إلى مناطقهم الأصلية.

عالقون

النتيجة هي أن آلاف المهاجرين ينتظرون بقلق إمكانية عودتهم إلى أماكن أعمالهم التي يعيلون منها عائلاتهم. وفي هوانغانغ التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة وكانت من أكثر المدن تأثرا بالوباء، ينتظر عمال وهم يحملون حقائبهم الصعود إلى حافلات لمغادرة الإقليم، كما يظهر في صور نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة.

وصرح أحد هؤلاء لوكالة فرانس برس إنه عائد إلى وينتشو المدينة الساحلية الواقعة في شرق البلاد. وقال "كنت عالقا في المنزل هنا في هوباي منذ شهرين".

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وإلى جانب النقل بالقطارات والحافلات، يفترض أن تفتح ثلاثة مطارات في الإقليم أبوابها الأربعاء، لكن مطار ووهان ليس بينها.

وأوضحت السلطات أن حرية التنقل تشمل الأشخاص الأصحاء فقط، وهذا ما يجب أن تتم المصادقة عليه الكترونيا عبر أرقام مشفرة باللون الأخضر مسجلة على هواتفهم. وسيسمح للقطارات بنقل ركاب إلى ووهان اعتبارا من السبت.

وما زالت مغادرة المدينة ممنوعة، لكن نحو ثلاثين طريقا مؤديا إلى ووهان أعيد فتحها الأربعاء أمام سائقي السيارات الذين يحملون الرقم المشفر الأخضر، كما ذكرت وسائل الإعلام الصينية التي نشرت صورا لصفوف الازدحام الطويلة على الطرق. وتمكن بعض السكان الذين منعوا منذ شهرين من العودة إلى المقاطعة، من القيام بذلك صباح الأربعاء.

غياب طويل

وقبل أن تنزل في محطة ماشينغ، أوضحت غو واي التي تعمل مدرسة لفرانس برس أنها اشترت من بكين أول بطاقة قطار تمكنت من الحصول عليها. وهي المرة الأولى التي تعود فيها إلى هوباي منذ فرض الحجر على المقاطعة. وقالت "كان الأمر قاسيا جدا".

وفي جميع أنحاء البلاد، لم تسجل أي إصابة من منشأ محلي في الساعات الـ24 الأخيرة، لكن 47 إصابة "مستوردة" من الخارج رصدت، ما يرفع عدد هذه الإصابات إلى 474. وسجلت أربع وفيات جديدة بينها ثلاث في هوباي.

تراجع انتقال العدوى بشكل كبير في الشهر المنصرم في الصين التي تقدمت عليها إيطاليا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد. ويثير تسجيل إصابات لدى أشخاص قادمين من الخارج مخاوف من انتشار الفيروس مجددا. وقد فرضت مدن عدة قواعد صارمة للحجر الصحي على القادمين الجدد.

هذه هي حال بين التي ما زالت تطالب بحجر لمدة 14 يوما على الزوار القادمين من الخارج او من إقليم آخر. وما زال الأشخاص القادمون من هوباي ممنوعين من دخول العاصمة الصينية.



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