جيش مالي يعلن مقتل اثنين من عناصره بانفجار عبوة ناسفة

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باماكو: قتل عسكريان ماليان بانفجار عبوة ناسفة الثلاثاء في وسط البلاد على ما أعلن الجيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأصيب ثلاثة عسكريين بجروح في هذا التفجير الذي وقع بين باييه وبيسا في منطقة موبتي، وفق الجيش.
وتواجه مالي منذ عام 2012 حركات تمرد انفصالية وجهادية ونزاعات قبلية أسفرت عن آلاف القتلى في صفوف المدنيين والمقاتلين ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
وامتد العنف الذي انطلق من شمال البلاد إلى وسطها وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. إضافة إلى الهجمات ضد الجيش والسكان، يتسبب زرع عبوات ناسفة على الطرقات الرئيسة بعشرات التفجيرات سنوياً.
ولحماية نفسه من الكمائن والألغام، تزود الجيش المالي أخيراً بمدرعات وفّرتها الإمارات والاتحاد الأوروبي.
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