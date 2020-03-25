بوتين يتوجه بكلمة للأمة بشأن كورونا الأربعاء

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موسكو: قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخاطب الامة الروسية عبر شاشات التلفزيون الأربعاء بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، في ما يعد حدثاً نادراً.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "سينتهي الرئيس قريبا من صياغة كلمته للمواطنين"، على أن يتوجه إليهم في غضون ساعات عدة. أضاف بيسكوف "بدا ضرورياً القيام (بذلك الخطاب) عقب اجتماع استمر لساعات أمس" الثلاثاء.

ناقش بوتين الأزمة الصحية مع المسؤولين الثلاثاء وأجرى زيارة لمستشفى رئيس يتولى علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، مرتدياً بزة وقاية صفراء.

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وحذر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الذي يترأس لجنة العمل الخاصة بفيروس كورونا، الثلاثاء من أن العدد الفعلي للإصابات "أعلى بكثير" من الأرقام المسجلة وطلب من بوتين التشدد مع السلطات المحلية.

وأفادت روسيا التي يبلغ عدد سكانها 144 مليون نسمة عن 658 حالة إصابة بالفيروس الأربعاء. ولا يلقي بوتين خطابات مماثلة إلا نادراً باستثناء خطابه السنوي بمناسبة رأس السنة. وتوجه بوتين للأمة في أغسطس 2018 حول إصلاحات التقاعد التي لم تكن تحظى بشعبية.



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