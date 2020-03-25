- 1/2
- 2/2
حكم القضاء الألماني، على مترجم ألماني-أفغاني سابق بالسجن ست سنوات وعشرة أشهر بتهمة الخيانة بعد إدانته بالتجسس لحساب إيران مقابل المال.
وخلص القضاة إلى أن عبدول اس (51 عاما) «نقل أسرار دولة ذات طابع عسكري إلى موظف في الاستخبارات الإيرانية» في ما يعتبر قضية خيانة خطير،» بحسب ما أعلنت المحكمة العليا في كوبلنز أمس (الثلاثاء).
وحكم على زوجته الألمانية الأفغانية آسيا اس (40 عاما) التي دينت بتهمة التواطؤ في الخيانة، بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ.
وعمل عبدول اس المولود في كابول مترجما مدنيا ومستشارا ثقافيا لسنوات في ثكنة هاينريش هيرتز في داون بالقرب من مدينة كوبلنز.
تصفح المزيد: لن تصدق كيف كانت الحياة في إيران قبل الثورة
كانت هذه تفاصيل خبر السجن لألماني بتهمة التجسس لصالح إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.