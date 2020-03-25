السجن لألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

حكم القضاء الألماني، على مترجم ألماني-أفغاني سابق بالسجن ست سنوات وعشرة أشهر بتهمة الخيانة بعد إدانته بالتجسس لحساب إيران مقابل المال.

وخلص القضاة إلى أن عبدول اس (51 عاما) «نقل أسرار دولة ذات طابع عسكري إلى موظف في الاستخبارات الإيرانية» في ما يعتبر قضية خيانة خطير،» بحسب ما أعلنت المحكمة العليا في كوبلنز أمس (الثلاثاء).

وحكم على زوجته الألمانية الأفغانية آسيا اس (40 عاما) التي دينت بتهمة التواطؤ في الخيانة، بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ.

وعمل عبدول اس المولود في كابول مترجما مدنيا ومستشارا ثقافيا لسنوات في ثكنة هاينريش هيرتز في داون بالقرب من مدينة كوبلنز.