إسرائيل تسمح للمواطنين بالخروج من المنازل لمسافة 100 متر فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (بي بي سي):

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، المزيد من القيود على المواطنين مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

من بين القيود الجديدة المفروضة والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم:

- سيسمح للمواطنين بالخروج من المنازل لمسافة مائة متر فقط

- تقليص المواصلات العامة إلى حد كبير

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- سيسمح لشخصين فقط بركوب السيارة ويكون تنقلهما فقط إلى العمل أو لشراء المواد الغذائية أو الأدوية

- سيسمح لسيارة الأجرة بالعمل على أن تنقل راكب واحد فقط

- إغلاق جميع المحلات التجارية

إحصائية كورونا في إسرائيل: عدد المصابين 2030 إصابة، عدد الوفيات 5 إسرائيليين.