مطاعم تعلن إغلاق أبوابها بشكل كلي بعد قرار الحظر في كفر الشيخ- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

قرر أصحاب العديد من المطاعم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إغلاق أبوابها، بعد صدور قرارًا بالحظر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، في ظل الاحترازات الوقائية التي تنتهجها الحكومة، للحد من انتشار فيروس "كورونا".

إسماعيل دسوقي، صاحب مطعم كشري وسندوتشات، قال لـ"الخليج 365"، إنه ضمن المطاعم التي قررت إغلاق أبوابها بعد صدور قرار الحظر، والسبب يعود لفترة العمل القصيرة، خلال تنفيذ الحظر، لأن فترة العمل سوف تكون محدودة بحوالي 4 أو 5 ساعات فقط، الأمر الذي لايفي باحتياجات مصروفات العمالة اليومية، وتوفير الخامات.

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"لا أعتراض على أي قرار في صالح المواطنين وقرار الحظر جاء صائبًا وفي الوقت المناسب"، يقول باسم الصفتي، صاحب مطعم شعبي، معلنًا غلق المطعم الذي يملكه، بشكل مؤقت، بسبب نفقات العمالة ومصروفات المطعم التي لا تتوافق مع ساعات العمل خلال فترة الحظر، ومع ذلك يستجيب لأي نداءات تكون في مصلحة الدولة والشعب، لأن الأزمة سوف تنتهي.

أما وحيد منصور، صاحب مطعم، بيتزا وفطائر، استقبل قرار الحظر بتنفيذ تجربة تتضمن الاعتماد على شيف واحد، وعامل دليفري، خلال ساعات العمل، الممنوحة.

ولفت إلى أنه بالرغم من خدمة الدليفري التي يعتمد عليها في العمل، فلن تكون بالقدر الذي يوفر حجم مصروفات العمالة وخامات الانتاج في الفطائر والبيتزا.