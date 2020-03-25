محافظ أسيوط: إجراء تحليل فيروس كورونا بـ 4 معامل تابعة للصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تخصيص 4 معامل "pcr" بمستشفيات الصدر والحميات بالمحافظة، لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد بأسيوط، والتي ستبدأ خلال أيام في استقبال العينات من حالات الاشتباه، بدلاً من إرسال العينات إلى القاهرة اختصارًا للوقت.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، للوقوف على الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتأكيد على جاهزية مستشفيات المحافظة لمواجهة أية طارئ.

وأعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وصول كميات كبيرة من "الكيتسات" الخاصة بتحليل فيروس كورونا المستجد، وسيجري استعمالها في تحليل العينات بمعامل "pcr" بإجمالي 4 معامل منها 3 معامل بمستشفى الصدر، وواحد بمستشفى الحميات بعد تدريب فريق الأطباء والإخصائيين، على إجراء التحاليل "بالكيتسات" اختصارا للوقت بدلًا من اجراء التحليل بمعامل وزارة الصحة بالقاهرة, والتي تستغرق عدة أيام.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى وضع ضوابط لتحديد حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا، من خلال قياس درجة حرارة المريض وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة من قبل الأطباء المتخصصين بمستشفى الصدر، ثم إجراء التحاليل اللازمة لحالات الاشتباه، وعزل من يثبت إيجابيته للفيروس بمستشفى العزل.