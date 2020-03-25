للحصول على المنحة الاستثنائية.. العمالة غير المنتظمة تواصل زحامها على مراكز الإنترنت بسوهاج- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لليوم الثاني على التوالي، يواصل الآلاف من العمالة غير المنتظمة بمدن ومراكز محافظة سوهاج زحامهم الشديد على مراكز الإنترنت "السايبرات"، للتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، للحصول على المنحة الاستثنائية، والتي جرى الإعلان عن صرفها من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وناشد عدد من العمالة غير المنتظمة، بضرورة تنظيم عملية التقديم والإعلان عن مواعيد محددة لكل محافظة، على أن تنظم طُرق التقديم بما يخفف عمليات التجمع بين المواطنين التي طالما تحذر منه كافة الجهات.