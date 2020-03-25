مجلس السيادة السوداني ينعي وزير الدفاع

نعى رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه وأعضاء المجلس، وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن، جمال الدين عمر، الذي وافته اليوم الأربعاء المنية في العاصمة جوبا إثر سكتة قلبية،وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان المجلس: " يحتسب السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة والنائب الأول لرئيسالمجلس وأعضاء المجلس عند الله تعالى وزير الدفاع الفريق اول ركن جمال عمر محمد إبراهيم الذي اختاره الله تعالى الى جواره فجر اليوم بعاصمة دولة جنوب السودان شهيدا وهو يدافع ويكافح من اجل استقرار السودان وسلامه وعزته".
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