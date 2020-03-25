سلطنة عمان تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 99 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لمواطنين عمانيين، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 99 حالة، وشفي من المرض 17 شخصا،

وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أن سبع حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وسبع حالات أخرى مرتبطة بالسفر إلى

بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، فيما تخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي​​​.

وأعلن التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان أمس الثلاثاء تعليق الرحلات الجوية الداخلية والدولية اعتبارا من 29 مارس الجاري، باستثناء عمليات الشحن ورحلات محافظة مسندم، وذلك بهدف احتواء تفشي كورونا.